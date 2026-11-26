Большинство депутатов Народного Собрания Дагестана поддержали решение: двухуровневая система местного самоуправления в республике останется. Об этом глава Дагестана Федор Щукин сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идёт о том, как устроена власть на местах. Полномочия и бюджеты разделены между двумя уровнями: поселениями и муниципальными районами. То есть в республике по-прежнему будут муниципальные районы и входящие в них городские и сельские поселения.

Щукин подчеркнул, что каждый регион сам делал этот выбор, и он напрямую влияет на управление территориями, а значит, касается каждого жителя. По его словам, кулуарных решений не будет, а мнение самих дагестанцев станет определяющим.

Главное преимущество такой системы, по мнению главы республики, в том, что власть остаётся ближе к людям. Главу поселения жители знают лично и могут обратиться к нему напрямую. Администрация и собрание депутатов поселения помогают быстрее решать повседневные вопросы. Связь власти с населением сохраняется без лишнего бюрократического барьера, а гражданам остаётся больше возможностей участвовать в местном самоуправлении.

Щукин уверен, что этот выбор позволит эффективнее решать задачи местного самоуправления и выстроить прозрачную систему, которая будет отвечать интересам всех жителей республики.