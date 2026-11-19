В ходе совместных рейдов Фонда капремонта и судебных приставов в Махачкале выявили у 15 жителей Советского района долги почти на два миллиона рублей. У двух собственников приставы арестовали имущество, часть должников пообещала скоро погасить долги, сообщили в УФССП по республике.

Часть граждан заявила, что в ближайшее время закроет задолженность. Для двух собственников приставы применили принудительные меры — наложили арест на имущество и разъяснили последствия дальнейшей неуплаты взносов. Заместитель руководителя фонда Оксана Махтиева подчеркнула, что работа с приставами помогает не только взыскивать долги, но и объяснять собственникам, что взносы на капремонт обеспечивают безопасность и комфорт их собственного жилья. По её словам, ремонт идёт строго по плану, и своевременные поступления средств гарантируют, что работы выполнят в срок.

Главный инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП по Дагестану Шапи Магомедов сообщил, что общая сумма взысканной задолженности превысила 50 млн рублей. В 2026 году приставы арестовали имущество 86 должников на сумму более двух млн рублей.

Ранее в Дагестане четыре сети АЗС ограничили наценку на бензин и дизель до 10%.