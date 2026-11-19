В Махачкале в декабре 2026 года запустят пилотный проект единой билетной системы на базе транспортной карты «Тройка», сообщили в администрации региона. Правительство Дагестана и Департамент транспорта Москвы подписали соглашение о внедрении системы.

Вопросы внедрения обсудили Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов и первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов. Соглашение подписали по итогам встречи.

Система позволит оплачивать проезд безналично, вести точный учёт пассажиропотока и автоматизировать предоставление льгот. Пилотный проект в Махачкале запустят по поручению главы республики Фёдора Щукина в декабре 2026 года. В первой половине 2027 года определят оператора и подключат перевозчиков.

Рамазанов отметил, что комфортный общественный транспорт это не только новые автобусы, но и удобные маршруты, понятное расписание и возможность быстро оплатить проезд. Он выразил надежду, что сотрудничество с Москвой ускорит решение вопросов, и подчеркнул, что в республике понимают, какие изменения нужны, а партнёры готовы делиться опытом.

Ранее сообщалось, что между Махачкалой и Каспийском хотят запустить пригородные электрички.