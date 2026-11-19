Власти Дагестана прорабатывают запуск пригородного железнодорожного сообщения между Махачкалой и Каспийском. Для маршрута планируют использовать рельсовые автобусы, а перспективные участки под пассажирскую платформу осмотрели вместе с представителями СКЖД, сообщает правительство региона.

Встречу в Каспийске провёл первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Темирлан Аджиев вместе с врио главы города Арсеном Шерифовым. Стороны обсудили транспортное сообщение между Махачкалой и Каспийском, а главной темой стала пригородная железная дорога.

Участники также осмотрели дорогу «Махачкала — Аэропорт с подъездом к Каспийску». Участок длиной 2,6 километра капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: уложат новый асфальт, установят светофоры, освещение и ограждения, нанесут разметку и проведут другие работы.

Ранее сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана сгорели школа и пять жилых домов.