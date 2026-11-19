В Дагестане подписали четыре соглашения о стабилизации цен на моторное топливо с независимыми автозаправочными станциями. АЗС обязались ограничить торговую наценку на АИ-92, АИ-95 и дизель до 10% от себестоимости, а министерство энергетики республики добивается для них прямых контрактов с нефтеперерабатывающими заводами, сообщили в правительстве региона.

Соглашения заключило Минэнерго республики в рамках постановления правительства России № 662. Работа ведётся во исполнение поручений главы Дагестана Фёдора Щукина и заместителя председателя правительства России Александра Новака, а также рекомендаций ФАС.

В министерстве уточнили, что речь идёт об ограничении наценки, а не о единой фиксированной цене. Итоговая стоимость топлива по-прежнему зависит от закупочной цены и затрат на доставку. В республике уже фиксируют постепенное снижение цен на топливо, и в ведомстве связывают это в том числе с подписанными соглашениями.

По данным министерства, независимым заправкам республики сейчас часто приходится покупать топливо у посредников по завышенным ценам, что разгоняет стоимость литра на колонках. Подписанные соглашения направят в Минэнерго России для дальнейшей проработки. Цель, как заявили в ведомстве, запустить механизм, при котором федеральное министерство позволит дагестанским АЗС выходить на нефтеперерабатывающие заводы и заключать прямые контракты.

Это, по их словам, позволит убрать лишних посредников, покупать топливо по экономически обоснованным биржевым ценам и обеспечить стабильные поставки без искусственных наценок.