В Дагестане сотрудники ДПС выявили два автомобиля Mercedes-Benz, которые находились в федеральном и международном розыске. Обе машины изъяли, водителей доставили в отделы полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Автомобили обнаружили сотрудники полка ДПС совместно с Госавтоинспекцией ОМВД России по Новолакскому району. Один из Mercedes-Benz находился в международном розыске по линии Интерпола в рамках дела о заведомо ложном доносе, возбуждённого в Ставропольском крае.

Второй же числился в федеральном розыске по делу о мошенничестве, которое расследуют в Новолакском районе Дагестана. Оба автомобиля поместили на специализированную стоянку. Водителей доставили в территориальные отделы полиции для процессуальных действий.

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