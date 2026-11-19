В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана ночью сгорели школа и пять жилых домов, пострадавших нет. Пожар локализовали в 4:10 на площади 1150 квадратных метров, сообщили в МЧС Дагестана.

Сообщение о пожаре поступило в 00:33. Из-за удалённости села и ограниченного водоснабжения к месту направили силы по повышенному рангу. Тушение осложняли сложный рельеф, плотная застройка и удалённость источников воды. Работали 32 огнеборца и 8 единиц техники.

Дома в селе расположены террасами, поэтому существовала угроза, что огонь перекинется на соседние строения. Глава республики Фёдор Щукин взял ситуацию на личный контроль. По его словам, на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, а в ликвидации огня активно помогали местные жители. Причины и обстоятельства пожара будут тщательно изучены.

Щукин поручил профильным службам обеспечить пострадавшие семьи необходимой поддержкой и определить первоочередные меры помощи. Пока решаются вопросы с восстановлением школы, занятия для детей организуют в соседнем населённом пункте, чтобы они не пропускали учёбу надолго.

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