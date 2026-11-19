Студент Астраханского медицинского университета из Дагестана Халибрагим Гаджиахмедов награждён медалью «За спасение погибавших» за спасение тонувшего ребёнка. Награду по поручению Владимира Путина вручил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, сообщили в правительстве республики.

Весной прошлого года Гаджиахмедов вытащил из воды тонувшего ребёнка, оказал ему первую помощь и вызвал скорую. О случившемся студент никому не рассказывал. О его поступке узнали благодаря соседке спасённого, которая нашла героя через сайт вуза.

По словам Гаджиахмедова, он не думал об опасности, всё произошло само собой. Он признался, что не ожидал, что об этом узнают за пределами университета, а тем более что получит такую высокую награду.

Ранее сообщалось, что в Москве откроют памятную доску Магомедали Магомедову.