Бывший руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы должен вернуть городу деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба, который чиновник причинил муниципалитету из-за нарушений при благоустройстве двора.

Речь идёт о работах 2021 года на придомовой территории дома № 2 по улице Гусаева. Во время их проведения не соблюли требования пожарной безопасности: в проекте не было площадки для разворота пожарной техники и возможности её проезда. Дизайн-проект, который не соответствовал законодательству, утвердил начальник МКУ «УЖК г. Махачкалы».

Прокуратура через суд обязала городскую администрацию устранить нарушения. На это потратили более 120 тысяч рублей бюджетных средств. После этого прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском о взыскании этой суммы с бывшего начальника МКУ в порядке регресса, то есть в пользу муниципального образования. Суд иск удовлетворил.