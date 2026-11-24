Детей кормили опасными продуктами в антисанитарных условиях в школе Сулейман-Стальского района Дагестана. Нарушения также обнаружены в пяти магазинах и кафе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура проверила организацию общественного питания и нашла серьёзные нарушения. Проверку провели в школе и у пяти индивидуальных предпринимателей. Речь о тех, кто продаёт продукты и оказывает услуги общепита.

Речь идет о МКОУ «Ашагастальская СОШ». Адреса магазинов и кафе не указаны. Нарушения касаются санитарно-эпидемиологических требований к питанию населения и безопасности пищевой продукции.

Против нарушителей возбудили административные производства. Кроме того, внесли представления об устранении нарушений.