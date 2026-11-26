В Дербенте по протестам прокуратуры отменили разрешения на строительство двух шестиэтажных апарт-отелей. Проверка показала, что документы выдали с нарушениями градостроительного законодательства, сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры республики, управление архитектуры и градостроительства администрации Дербента выдало застройщику разрешения в октябре 2026 года. Технические условия подключения объектов к инженерным сетям не соответствовали нормам, на участках не хватало парковочных мест, а при выдаче градостроительных планов допустили нарушения. На противоречащие закону правовые акты прокуратура принесла протесты и разрешения на строительство отменили.

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