В Каспийске прекратилась подача воды из-за прорыва на магистральном водоводе «Каспийск — Избербаш». Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в течение дня, сообщили в Едином операторе Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

Прорыв обнаружили 19 ноября в 5:00 при ежедневном обходе на участке диаметром 1020 мм в районе аэропорта. В 5:30 остановилась насосная станция первого подъёма в Каспийске, а к 8:00 подача воды в город прекратилась. Чтобы обеспечить жителей водой, накопленной за ночь, в городскую сеть пустили утренний запас из резервуаров филиала.