Глава Дагестана Фёдор Щукин во время прямой линии пообещал заняться проблемой обмеления Каспия. По видеосвязи к нему обратились рыбаки из Кизлярского района.

«Проведение дноуглубительных работ предусмотрено. Проблеме также уделили внимание на прошедшем Каспийском цифровом форуме, готовится создание цифрового двойника Каспийского моря», — заявил Щукин.

Для подробного анализа и принятия конкретных решений глава региона обещал лично посетить северную зону республики.

Щукин пообещал лично посетить север Дагестана из-за жалоб рыбаков

Глава Дагестана Фёдор Щукин во время прямой линии ответил на обращение рыбаков из Кизлярского района, которые пожаловались на обмеление Каспия.

«Дноуглубительные работы предусмотрены. Кроме того, проблему обсуждали на Каспийском цифровом форуме, где готовится создание цифрового двойника моря», — сказал он.

Чтобы детально разобраться в ситуации и принять конкретные решения, Щукин пообещал приехать в северную зону республики.

Для решения проблемы обмеления Каспия создадут цифровой двойник моря

Глава Дагестана Фёдор Щукин в ходе прямой линии сообщил, что для анализа проблемы обмеления Каспия готовится создание цифрового двойника моря.

«Об этом мы говорили на Каспийском цифровом форуме. Также дноуглубительные работы предусмотрены», — рассказал он, отвечая на вопрос рыбаков из Кизлярского района.

Для принятия окончательных решений глава региона планирует лично посетить север Дагестана.