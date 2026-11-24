Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров призвал правительство республики при подготовке бюджета предусмотреть средства на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он также попросил заложить деньги на повышение зарплат учителям, сообщили в пресс-службе парламента.

Вопрос обсуждали на заседании Президиума Народного Собрания Дагестана. Речь шла о проекте бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Заур Аскендеров обратил внимание правительства на программу помощи детям с ОВЗ и детям из трудных ситуаций. Поручение проработать оба вопроса уже дали курирующему заместителю председателя правительства.

«Эти вопросы должны быть одними из ключевых при подготовке бюджета к окончательному чтению», — подчеркнул Заур Аскендеров.

Напомним, четвертая сессия Народного Собрания Дагестана пройдет 26 ноября в 10:00 в Махачкале.