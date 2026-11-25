Пятый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение о сносе самовольно построенного шестиэтажного здания на проспекте Насрутдинова в Махачкале. Собственник должен демонтировать здание размерами 46 на 20 метров за свой счёт, сообщили в пресс-службе администрации города.

Объект расположен в микрорайоне Г-2 Приморского жилого района. Судебные разбирательства шли долго — сначала Ленинский районный суд отказал мэрии в иске, но городские власти обжаловали решение. Верховный суд Дагестана отменил его и обязал снести постройку, а кассационный суд эту позицию подтвердил.

Ключевую роль сыграла комплексная судебная экспертиза. Она выявила, что здание возводили без проекта, инженерных изысканий и разрешения на строительство. Вместо допустимых 4–5 этажей построили шесть, плотность застройки составила 55% при разрешённых 40%, не выдержаны нормативные отступы от границ соседних участков.

Главным аргументом для сноса стало заключение экспертов, ведь объект построен с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности и создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее сообщалось, что диспетчера Водоканала судят за халатность после отключения воды в Каспийске.