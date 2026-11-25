В Хасавюрте вечером 24 ноября автомобиль «ВАЗ-2110» сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, она скончалась в больнице. ДТП произошло около 22:00 на улице Линейной, за рулём был 27-летний житель Хасавюртовского района, сообщили в МВД Дагестана.

По предварительным данным ведомства, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с тяжёлыми травмами экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти её не удалось. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Дагестане водитель легковушки сбил девятилетнего мальчика на обочине.