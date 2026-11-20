Глава Дагестана Федор Щукин провел в Ногайском районе встречу с жителями и главой местной администрации. Он рассказал о ней в своем телеграм-канале.

Главная тема разговора была о том, что в районе не хватает условий для детей и молодежи. Самая острая проблема в Терекли-Мектебе. Школе имени Кадрии больше ста лет, и она уже не справляется с нагрузкой. В здании учится вдвое больше детей, чем рассчитывали при его строительстве. Условий для учебы там почти нет.

Щукин поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по строительству нового здания. Подходящий участок уже выбран, теперь займутся технической документацией и планированием.

Еще один вопрос касается детского лагеря «Орлёнок», который раньше работал в лесном массиве района. Жители предложили вернуть его к жизни. Щукин поручил профильным ведомствам разобраться, возможно ли это. По его мнению, лагерь мог бы стать центром культурной, досуговой и спортивной жизни молодежи.

Глава региона также отметил, что молодые люди в районе общительные и активные. Он надеется в скором времени увидеть земляков среди участников кадровой программы «Команда Дагестана». Щукин готов рассмотреть кандидатуру из активной молодежи Ногайского района на должность своего советника.