Глава Дагестана Федор Щукин побывал на полигоне Каспийской флотилии и вместе с бойцами потренировался в стрельбе. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Щукин отметил, что визит стал для него возможностью увидеть, как живёт и служит флот, который сегодня стоит на защите южных рубежей страны.

По словам главы республики, стрельба учит главному: всегда чётко видеть цель и отвечать за каждый выстрел. Он добавил, что в жизни, как и в работе, многое решают выдержка, точность и умение сохранять хладнокровие в любой ситуации.