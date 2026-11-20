В Дагестане планируют построить тоннель под Атлыбуюнским перевалом. Он заменит опасный серпантин и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов после встречи с министром транспорта России Дмитрием Ядровым на форуме «Транспорт России — 2026».

Сейчас на участке автодороги Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб регулярно происходят камнепады, обвалы и оползни. Особенно опасным маршрут становится зимой и в непогоду.

Проект предусматривает строительство четырёхкилометрового обходного участка, из которого 2,5 км придутся на тоннели.

«Планируем вывести основной транспортный поток с опасного участка, сократить время в пути и снизить риски ДТП», — рассказал Рамазанов.

Напомним, трасса ведёт к популярным туристическим местам.