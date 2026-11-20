Суд досрочно прекратил полномочия главы Дахадаевского района Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Решение принято 20 ноября по иску Кайтагской межрайонной прокуратуры. Причина — нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокуроры проверили, как глава района выполняет требования закона о противодействии коррупции. Выяснилось, что он не принял мер, чтобы предотвратить и урегулировать конфликт интересов. Дело в том, что в его подчинении работают близкие родственники и другие люди, связанные с ним родством.

Из-за этих нарушений Кайтагский межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление. Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение о досрочном прекращении полномочий главы района.