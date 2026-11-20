Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана пресекли работу преступного сообщества, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Участники группировки занимались контрабандой метадона на территорию Дагестана, а также его хранением, перевозкой и сбытом. Наркотик распространяли бесконтактным способом, через систему тайников.

В январе полицейские задержали первых подозреваемых, которые сбывали наркотики таким образом. Затем в ходе разработки они установили причастность других участников группы. Среди них были организаторы, а также те, кто отвечал за логистику и распространение запрещённого вещества.

В итоге сотрудники УКОН задержали 8 участников преступного сообщества. Предполагаемый организатор уже отбывает наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление. Во время оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли 543 грамма метадона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 210 УК РФ: организация преступного сообщества или участие в нём.