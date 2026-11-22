Пожарные Каспийска потратили полтора часа на поиски источника мнимого возгорания, которое оказалось подгоревшей едой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.

Утром 22 ноября в одном из домов Каспийска возникла тревога. В 10:46 в службу спасения поступило сообщение о запахе гари в подъезде дома на улице Магомеджанова, 31.

Первое отделение дежурного караула 10 пожарно-спасательной части выехало на вызов. На месте пожарные увидели задымление на 2–4 этажах. В 12:13 на подмогу прибыло второе отделение.

Огнеборцы обыскали весь подъезд, чердак, цокольный этаж и соседние подъезды. Жильцов на время проверки вывели из дома. Огня не нашли. Задымление и запах оказались от подгоревшей еды. Пострадавших нет.