Обвал скальных пород перекрыл Гунибское шоссе в Шамильском районе Дагестана. Движение остановили, но уже обеспечен проезд по временной схеме, сообщили в пресс-службе ГКУ «Дагестанавтодор».

Ночью 22 ноября на 45-м километре автодороги регионального значения «Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал» с верхнего откоса сорвались скальные породы. Движение пришлось закрыть. Чтобы расчистить завал, работает экскаватор. Сначала открытие дороги по временной схеме обещали к 12:00 22 ноября. Позже сообщили, что проезд уже обеспечен.

Помимо этого, продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех участках, которые пострадали от ливневых дождей.

Актуальную информацию о состоянии дорог можно узнать на официальных ресурсах Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан и ГКУ «Дагестанавтодор».