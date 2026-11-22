Жители Ботлихского района Дагестана нашли опасный предмет, которым могла оказаться авиабомба времён войны. Боеприпас обезвредили, сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.

Сигнал о находке поступил из оперативного дежурного военного комиссариата Республики Дагестан. Силы экстренного реагирования сразу привели в готовность.

Находку обнаружили возле населённого пункта Ансалта. Сотрудники полиции оцепили место в ущелье и не пустили туда посторонних.

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС России справились с задачей. Группа из трёх человек и одной единицы техники вывезла бомбу на безопасное расстояние от домов и объектов ЖКХ. Затем её подорвали в нескольких километрах от населённого пункта Тасута.