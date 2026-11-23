Хивский районный суд признал противоправной продажу через маркетплейс биологически активной добавки без госрегистрации и с заявлением о лечебных свойствах, сообщили в Верховном суде Дагестана.

Заочное решение суд вынес по заявлению межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей. Поводом стало то, что организация обнаружила в интернете дистанционную продажу добавки. Её предлагали как средство для поддержки здоровья кожи, волос, ногтей и суставов. Товар продавал индивидуальный предприниматель.

Как следует из материалов дела, в описании товара говорилось о его лечебных и профилактических свойствах. Это противоречит требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки». По данным Единого реестра свидетельств о государственной регистрации, добавка не проходила обязательную госрегистрацию. На упаковке не было обязательной маркировки БАД. Экспертиза показала, что продукт является биологически активной добавкой, а не ферментным препаратом.

Суд указал, что выпускать БАД в обращение без свидетельства о госрегистрации и без подтверждения соответствия требованиям технических регламентов запрещено. Он также отметил, что информация о товаре создавала впечатление лечебного действия, а для пищевой продукции и рекламы БАД это недопустимо.

Суд признал действия предпринимателя противоправными в отношении неопределённого круга потребителей и обязал его прекратить продажу. Ответчик был надлежащим образом извещён, но в заседание не явился, поэтому дело рассмотрели в порядке заочного производства.

Заочное решение можно обжаловать в апелляционном порядке.