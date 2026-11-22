Власти Дагестана планируют построить новую поликлинику в Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества республики.

По поручению премьер-министра Магомеда Рамазанова в Минимуществе прошло совещание по выбору земли под новую поликлинику.

Совещание провёл глава ведомства Заур Эминов. В нём участвовали представители администрации города и Министерства здравоохранения Дагестана.

Пока подобрали несколько вариантов участков. Чтобы выбрать лучший, запросили техническое задание. Оно определит нужную площадь и форму участка.

Новая поликлиника будет принимать 500 пациентов в смену. Когда участок выберут, его передадут подведомственной организации Минздрава. Она займётся проектированием и строительством.