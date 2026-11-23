Унцукульский районный суд вынес приговор местному жителю за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщили в Верховном суде Дагестана.

В феврале 2026 года подросток, находясь дома, разместил в социальной сети на своём аккаунте видеоролик с аудиовизуальными изображениями и текстовыми субтитрами, содержащими призывы к экстремистской деятельности.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, активное способствование раскрытию (он добровольно выдал устройство, с которого размещал материалы), раскаяние, отсутствие судимостей, положительную характеристику и состояние здоровья.

Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Дополнительно ему запретили заниматься деятельностью, связанной с поиском, передачей, производством и распространением информации через интернет, сроком на 2 года.

Кроме того, суд обязал подростка вернуться в образовательное учреждение и продолжить обучение по программе среднего профессионального образования. Мобильный телефон, использованный для совершения преступления, конфисковали в собственность государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.