Все населённые пункты Дагестана на утро 21 ноября остаются доступными, сообщает Дагестанавтодор.
«На 10:00 21 ноября заблокированных населённых пунктов нет», — говорится в сообщении ведомства.
На участках дорог, которые пострадали от недавних ливневых дождей, дорожные службы круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы. Специалисты устраняют последствия стихии, чтобы обеспечить безопасное движение.
Водителям рекомендуют следить за актуальной информацией о состоянии трасс на официальных ресурсах минтранса РД и Дагестанавтодора.
Ранее сообщалось, что Дагестану до конца года предоставят 141 новый автобус.