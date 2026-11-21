Все населённые пункты Дагестана на утро 21 ноября остаются доступными, сообщает Дагестанавтодор.

«На 10:00 21 ноября заблокированных населённых пунктов нет», — говорится в сообщении ведомства.



На участках дорог, которые пострадали от недавних ливневых дождей, дорожные службы круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы. Специалисты устраняют последствия стихии, чтобы обеспечить безопасное движение.



Водителям рекомендуют следить за актуальной информацией о состоянии трасс на официальных ресурсах минтранса РД и Дагестанавтодора.

Ранее сообщалось, что Дагестану до конца года предоставят 141 новый автобус.