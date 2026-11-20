Министр транспорта России Дмитрий Ядров обсудил с властями Дагестана строительство тоннеля под Атлыбуюнским перевалом. Это позволит избавить водителей от опасного участка дороги, где регулярно случаются обвалы, камнепады и оползни, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Встреча прошла на Международном форуме и выставке «Транспорт России». С Председателем Правительства Дагестана Магомедом Рамазановым министр говорил о дороге Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб. Сейчас на перевале машины едут по серпантину с крутыми поворотами. Новый тоннель уберёт движение с этого участка. Дорога перестанет зависеть от погоды, особенно зимой. Аварийность заметно снизится, а путь станет быстрее.

Также обсудили обновление общественного транспорта. В 2025 году в Дагестан поставили 84 автобуса. В 2026 году планируют получить ещё 141 машину: 63 купят по прямой субсидии, а 78 придут по программе льготного лизинга. В 2027 году ожидается поступление ещё 52 автобусов.