Власти Махачкалы убрали лестницы, которые магазины и салоны установили без разрешения на проспекте Али-Гаджи Акушинского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Нестационарные лестницы демонтировали специалисты управления административно-технической инспекции и муниципального контроля администрации Махачкалы. Мэрия напомнила, что входные группы должны располагаться только в границах выделенных участков.

С владельцами объектов провели разъяснительные беседы. Им объяснили, что нужно соблюдать требования законодательства. Теперь муниципальная территория полностью освобождена от незаконных конструкций.