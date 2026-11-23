В Махачкале задержали мужчину с почти 10 граммами метадона

В Махачкале сотрудники УКОН МВД Дагестана задержали 39-летнего местного жителя, у которого нашли 9,75 грамма метадона, сообщили в МВД республики.

Задержали мужчину на улице Лаптиева. При личном досмотре у мужчины обнаружили полимерный сверток с наркотическим веществом.

По информации оперативников, он хранил наркотик, чтобы впоследствии сбыть.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).