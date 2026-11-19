В Дербенте из-за ремонтных работ на газовом трубопроводе без отопления остались 32 многоквартирных дома и шесть организаций. Ремонт планируют завершить до 16:00 по московскому времени, сообщает Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

Подачу газа приостановили в две котельные. В зону отключения попали дома и юридические лица от моста на проспекте Агасиева до улицы М. Далгата. После окончания работ котельные запустят в штатном режиме, а теплоснабжение восстановят.

Ранее сообщалось, что пожар в школе и семи домах успешно ликвидировали в Дагестане.