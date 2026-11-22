Временная переправа возле Красного моста в Гергебильском районе Дагестана частично разрушена. Причина — сброс воды с плотины и резкий подъём уровня реки, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Переправа рухнула в районе Красного моста, который закрыт на ремонт. Чтобы машины не выехали на аварийный участок, там установили блоки. Проезд по временной переправе полностью перекрыт.

Связь с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами сохранилась — дороги работают по объездному маршруту. На месте дежурят экипажи ДПС отделений Госавтоинспекции Гергебильского и Хунзахского районов. Они следят за безопасностью движения и подсказывают водителям, как ехать.

Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее учитывать эти изменения при планировании поездок, соблюдать дорожные знаки и слушаться сотрудников полиции.