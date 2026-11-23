Государственная жилищная инспекция Дагестана добилась аннулирования необоснованной задолженности за электроэнергию в размере 31 012 рублей у жителя частного дома в Каспийске, сообщили в ведомстве.

Проверку начали после обращения собственника дома в СНТ «Весна», который усомнился в законности начислений.

В ходе документарной проверки инспекторы установили, что гарантирующий поставщик включил в платёжные документы задолженность, не соответствующую фактическому объёму потреблённой электроэнергии.

Филиалу «Дагэнергосбыт» выдали предписание устранить нарушения и сделать перерасчёт. В результате долг в 31 012 рублей полностью аннулировали.