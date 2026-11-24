Более 600 иностранных граждан приняли участие в разъяснительных встречах по правовой и социальной адаптации, организованных в пяти муниципалитетах Дагестана, сообщили в правительстве республики.

Встречи прошли в Дербенте, Кизилюрте, Дагестанских Огнях, а также в Кумторкалинском и Каякентском районах. Организаторами выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана совместно с территориальными подразделениями МВД и местными властями.

Мероприятия были направлены на правовую и социальную адаптацию мигрантов, а также профилактику экстремизма и нарушений законодательства. Участникам разъяснили нормы российского законодательства, миграционные требования и вопросы безопасности. Отдельное внимание уделили правовой адаптации иностранных работников — им напомнили о необходимости уважать культуру и традиции народов России, соблюдать общественный порядок и установленные правила пребывания.

Мигрантам также рассказали о новых условиях пребывания в России и работе государственного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина», о необходимости заключать трудовые договоры, регистрировать SIM-карты и обеспечивать детям право на образование.

Представители министерства рассказали о мерах социальной поддержки, в том числе для заключивших контракт о прохождении военной службы. Также озвучили требования указа Главы Дагестана, регулирующего распространение информации о последствиях террористических актов и диверсий.

Для повышения правовой грамотности мигрантам представили курс лекций по адаптации, ориентированный на безвизовых прибывающих и граждан государств — членов ЕАЭС. Встречи прошли в формате открытого диалога: участники могли задать вопросы и получить разъяснения специалистов.

Ранее сообщалось, что порты Махачкалы и Туркменбаши обсудили расширение поставок.