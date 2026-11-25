Старый мост через Аварское Койсу в Гергебильском районе больше нельзя использовать. Он изношен и повреждён, а временный объезд рядом снова смыло водой. Глава Дагестана Федор Щукин во время Прямой линии с жителями пообещал построить постоянный мост.

Мост через Аварское Койсу очень важен для всего Дагестана. Пока по нему ездить нельзя, несколько сёл оказываются фактически отрезанными от остального мира. Объезд по временной дороге занимает несколько часов.

Щукин рассказал об этом во время первой прямой линии. По его словам, оценка технического состояния показала: «Красному мосту» уже 50 лет. Его построили из конструкций, которые уже использовались раньше. Из-за усталости металла и повреждений эксплуатировать его дальше нельзя.

«Это важнейшая транспортная артерия. Приоритет — постоянный, полноценный мост рядом с „Красным мостом“, будет удобная развязка», — сказал Щукин.

Временную объездную дорогу недавно открыли, но после весеннего паводка её уже смыло. Переправу «героически» восстановили, напомнил Щукин. Теперь главная задача — построить новый мост, который заменит старый и вернёт жителям сёл нормальное сообщение с районным центром и всей республикой.