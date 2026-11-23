Госжилинспекция Дагестана назначила управляющей организации в Хасавюрте штрафы на общую сумму 1,2 млн рублей, сообщили в ведомстве.

В рамках лицензионного контроля инспекторы проверили ООО «Спецсервисконтроль-М», которое управляет домом на проезде Айнодина Гамзалаева, 3. В подвале обнаружили подтопление, стоячую воду, повышенную влажность и устойчивый запах канализации. Дезинфекцию помещения не проводили.

По этому факту составили протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и вынесли постановление о штрафе в 300 тысяч рублей.

Ранее эту же компанию уже штрафовали за нарушения содержания домов на улице Батырмурзаева, 5, улице Маяковского, 60 и Махачкалинском шоссе, 29. С учётом нового постановления общая сумма штрафов по четырём административным делам составила 1,2 млн рублей.