Минсельхозпрод Дагестана и госкорпорация «Роскосмос» обсудили создание в республике системы мониторинга земель сельхозназначения на основе данных дистанционного зондирования Земли, сообщили в республиканском ведомстве.

Видеоконференцию провели с участием генерального конструктора по автоматическим космическим системам и комплексам Геннадия Ерохина и других представителей госкорпорации. Минсельхозпрод республики представлял врио министра Иван Голуб.

Общая площадь земель сельхозназначения в Дагестане превышает 4,2 млн гектаров. При этом значительная часть угодий расположена в горной местности, а отгонные пастбища находятся на большом расстоянии друг от друга, что существенно затрудняет регулярный наземный мониторинг.

Космические снимки позволят оперативно получать информацию о состоянии угодий на всей территории республики. С помощью будущей системы планируется отслеживать использование земель отгонного животноводства и своевременно выявлять опустынивание и деградацию почв — в первую очередь на северных пастбищах. Также система поможет фиксировать факты самовольного строительства и незаконного захвата сельхозземель, а также выявлять неиспользуемые участки для вовлечения их в оборот.

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