Глава Махачкалы Джамбулат Салавов провёл совещание, чтобы не допустить захвата земель лесного фонда и строительства там незаконных домов. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

В совещании участвовали руководители Комитета по лесному хозяйству Дагестана, Управления МВД России по Махачкале и природоохранной прокуратуры. Также Салавов встретился с главами поселков, которые граничат с лесом, и с представителями общественности.

Задача в том, чтобы помогать госорганам и заранее объяснять жителям, что самовольно занимать землю и строить на ней нельзя.

Особую тревогу вызывают оползневые зоны и места, где часто бывают подтопления. Весной во время паводков пострадали постройки. Часть из них стояла в опасных местах, в том числе в руслах рек Тарнаирки и Талгинки.

Глава города подчеркнул: строить там, где это угрожает людям, нельзя. Такие постройки могут только усугубить последствия сильных дождей.

Действовать нужно последовательно, строго по закону и вместе с профильными и надзорными органами. По словам Салавова, встреча прошла конструктивно. Он уверен, что совместная работа муниципалитета, контролирующих структур и жителей поможет сохранить лесные земли и сделать микрорайоны безопаснее.