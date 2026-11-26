Народное Собрание Дагестана на четвёртой сессии поддержало законопроект об изменении возрастного ценза для назначения на должности членов правительства, сообщили в правительстве республики.

С докладом выступил врио министра юстиции республики Герей Хаиров. Изменения внесли в часть 5 статьи 84 — из неё исключили требование о достижении 30-летнего возраста для назначения на должности Председателя Правительства, его заместителей и министров. По словам Хаирова, поправки позволят обеспечить формирование единого правового пространства.

«Требование о достижении 30-летнего возраста применяется только к высшим должностным лицам субъектов», — пояснил он.

Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров назвал решение значимым для совершенствования механизмов государственного управления.

«Исключая жесткий возрастной порог для должностей Председателя Правительства, вице-премьеров и министров, мы исключаем формальное ограничение и открываем дорогу к руководству ведомствами молодым, но уже состоявшимся и подготовленным управленцам. Ключевая ценность поправки именно в том, что она позволяет формировать Правительство республики, оценивая в первую очередь профессиональные компетенции и результативность человека», — подчеркнул спикер парламента.

Ранее Щукин решил очистить от случайных людей государственные структуры Дагестана.