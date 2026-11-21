Специалисты городских электросетей заменили силовой трансформатор на ГКТП «Газапроводная» в Махачкале. Об этом сообщил в своем телеграм-канале начальник Махачкалинских городских электросетей Ферзилах Исламов.

Старый агрегат вышел из строя, и, чтобы потребители не оставались без электричества, его поставили новый. Мощность нового трансформатора — 1000 кВА, как и у прежнего.

Исламов отметил, что ранее это оборудование не числилось на балансе компании. Сейчас специалисты оформили необходимые документы, и идёт процедура принятия трансформатора на баланс.

По словам Исламова, это позволит вести точный учёт оборудования, правильно его обслуживать и эффективнее использовать электросети. Работа по повышению надёжности электроснабжения жителей Махачкалы продолжается.