Следователи Дагестана возбудили уголовное дело о хищении денег Социального фонда России, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, должностные лица местного отделения Соцфонда организовали незаконное назначение и получение пенсий по старости. Общая сумма ущерба составила более 3,1 млн рублей.

Расследование ведут Следственный комитет по Республике Дагестан, Управление «К» ФСБ России, УФСБ и УЭБиПК МВД по республике. Дело возбуждено по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ: мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой или в особо крупном размере.

По версии следствия, схема действовала с декабря 2023 года по январь 2025 года. Подозреваемые делали поддельные документы с ложными данными о трудовом стаже, зарплате и основаниях для досрочной пенсии. Эти бумаги попадали в электронные выплатные дела граждан, после чего принимались незаконные решения о назначении пенсий или их увеличении.

Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства дела и выявить других причастных лиц.