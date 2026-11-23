Врачи Республиканского онкоцентра удалили пациентке гигантскую опухоль матки. Женщина была на грани: гемоглобин упал до 25 г/л, а новообразование доходило до грудины, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

В Республиканском онкоцентре хирурги-онкогинекологи провели сложнейшую операцию. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на сильно увеличившийся живот и длительные обильные кровотечения. Анализы показали критически низкий уровень гемоглобина — 25 г/л.

Опухоль занимала практически весь малый таз и брюшную полость и поднималась до уровня грудины.

По словам врио главного врача центра Нуцалхана Гасанова, решение об операции приняли сразу. До вмешательства женщине несколько раз перелили эритроцитарную массу, чтобы справиться с тяжёлой анемией. Когда состояние стабилизировалось, хирурги удалили новообразование весом около 11 кг.

Сейчас пациентка чувствует себя заметно лучше и возвращается к привычной жизни.