Фестиваль уличных культур и творчества «Ритмы Дагестана» состоялся 28 ноября на Родопском бульваре в Махачкале, сообщает министерство по делам молодёжи Дагестана.

Событие объединило традиционную культуру республики с современными уличными направлениями. Его участниками стали студенты вузов, ссузов и творческая молодёжь со всего Дагестана.



Программа фестиваля распределилась по нескольким площадкам. В лектории «Вдохновляй» спикеры и студенты говорили о культуре и городской среде. В зоне «Твори» любители стрит-арта рисовали граффити. Площадка «Создавай» собрала мастеров декоративно-прикладного искусства — свои работы показали студенты Дагестанского художественного училища им. Джемала и участники из Хасавюртовского района. В зоне «Изобретай» студенты вузов и ссузов представили креативные арт-объекты и инсталляции.



На главной сцене прошли конкурсные программы «Пой» и «Танцуй», участников которых оценивало жюри из заслуженных артистов Дагестана.

Ранее сообщалось, что проект «Кубачи Фест» получил президентский грант на 15 млн рублей.