Авария произошла 25 июля 2026 года, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в бетонные отбойники, сообщили в госавтоинспекции республики.

Мужчину признали виновным по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. В салоне автомобиля, помимо взрослых, были пассажиры с маленькими детьми. Четырёхлетний мальчик скончался на месте от полученных травм.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл смягчающие обстоятельства — активное содействие расследованию, помощь пострадавшим, примирение с потерпевшей стороной, отсутствие прежних судимостей и инвалидность II группы. Наказание мужчине назначили в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, водителя лишили права управлять транспортными средствами на один год шесть месяцев.

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