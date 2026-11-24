В Карабудахкентском районе Дагестана полицейские задержали 35-летнюю жительницу Махачкалы, которая забрала из тайника почти килограмм мефедрона. Масса вещества составила 951,6 грамма, это примерно 4 758 разовых доз, сообщили в МВД по Дагестану.

Задержание провели 18 ноября на окраине села Агачаул сотрудники УКОН МВД республики. Женщину обнаружили с поличным в момент, когда она забирала из тайника свёрток. Как установили полицейские, наркотик предназначался для распространения бесконтактным способом через закладки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее в Хасавюрте возбудили дело о массовой драке с участием подростков.