В Дагестане надзорное ведомство вступилось за курьера. Проверка показала, что работодатель должен ему деньги, которые недоплачивал несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана 20 ноября.

«Курьеру организации по предоставлению услуг населению в сфере общественного питания в период с июня по сентябрь 2026 года частично не выплачивалась заработная плата. В результате образовалась задолженность в общей сумме 140 тыс. рублей», — говорится в сообщении.