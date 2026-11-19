Следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника отделения судебных приставов по Ленинскому району Махачкалы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Злоумышленника подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он выводил крупные деньги из-под банковского контроля.

Речь идёт о более чем 11,7 млн рублей. В 2022 году, по данным следствия, пристав незаконно организовал исполнительное производство против компании, которая находилась за пределами территории обслуживания его отделения. Затем он распорядился перевести эти деньги взыскателю. Средства поступили на депозитный счёт отделения от сторонних юридических лиц.

Дело возбудил СК России по Республике Дагестан. Материалы передали УФСБ и УЭБиПК МВД по республике. Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.