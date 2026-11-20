Сотрудники уголовного розыска МВД задержали группу молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на 22-летнего жителя Махачкалы. Нападавшие ворвались к нему в квартиру, избили и забрали телефон и деньги, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Оперативники установили, что нападение организовал 20-летний житель Буйнакска. Он втянул в преступление 16-летнего жителя Махачкалы. Вместе с ними действовали ещё трое молодых людей: двум из них 18 и 21 год. Всё вместе они ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и украли мобильный телефон стоимостью 70 000 рублей и 40 000 рублей наличными.

Все участники задержаны и доставлены в отдел полиции. По их словам, с пострадавшим они раньше не были знакомы. Действовали они по указанию одного из соучастников, которого считают организатором. Это 20-летний житель Буйнакска. Его задержали в аэропорту Санкт-Петербурга.

Материалы передали по подследственности. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).