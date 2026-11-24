Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 1 году 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма. В марте 2026 года мужчина оставил в соцсети комментарий с одобрением действий, связанных с насилием в отношении определённой группы людей, сообщили в ведомстве.

Суд признал его виновным по факту реабилитация нацизма. Как установил суд, комментарий мужчина написал со своего мобильного телефона. Тем самым он публично одобрил преступления нацистских преступников, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.

Суд согласился с доводами прокуратуры республики и назначил ему наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Телефон, с которого опубликовали комментарий, конфисковали в доход государства.

Ранее В Дагестане аннулировали необоснованный долг за электричество на 31 тыс. рублей.